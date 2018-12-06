Большая часть работодателей отказалась выплачивать сотрудникам премии по итогам года
Более половины российских работодателей не собираются поощрять своих сотрудников выплатой премий по итогам уходящего года. Согласно опросу, проведенному на сайте Rabota.ru, от поощрений отказались 58% руководителей
Более половины российских работодателей не собираются поощрять своих сотрудников выплатой премий по итогам уходящего года. Согласно опросу, проведенному на сайте Rabota.ru, от поощрений отказались 58% руководителей.
24% принявших участие в опросе работодателей планируют выдать премии только отдельным сотрудникам, а 18% - всем работникам.
Шансов получить премию к Новому году больше всего оказалось у работников IT-сферы и образования. Самыми жадными руководителями оказались представители сферы строительства и недвижимости, отмечает ТАСС.