Создание госкомпании по решению мусорных вопросов обойдется бюджету в 75 млрд рублей
Минприроды планирует привлекать на решение «мусорных проблем» не только бюджетные средства, но и частные инвестиции
На создание государственной компании, которая будет интегрировать работу региональных операторов по обращению с отходами, из федерального бюджета будет выделено 75 млрд рублей. Об этом сообщил первый замглавы Минприроды Денис Храмов.
Государственная компания по переработке бытовых отходов будет создана до конца 2019 года.
Минприроды планирует привлекать на решение «мусорных проблем» не только бюджетные средства, но и частные инвестиции. Их объем предварительно оценивается в 225 млрд рублей.
Подготовленный в правительстве план должен к 2024 году повысить степень утилизации твердых коммунальных отходов с текущих 4% до 36%. В рамках реализации плана государство также панирует построить 130 мусороперерабатывающих заводов в разных городах.