Россиянам разрешат приостанавливать выплаты по ипотеке в случае потери работы
Центробанк РФ предложил законодательно закрепить право граждан на временную приостановку выплат по ипотечному кредиту в случае потери работы, тяжелой болезни и других жизненных трудностей.
Центробанк РФ предложил законодательно закрепить право граждан на временную приостановку выплат по ипотечному кредиту в случае потери работы, тяжелой болезни и других жизненных трудностей. С такой инициативой в Совете Федерации выступил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Аналитики ЦБ изучили статистику, согласно которой россияне в возрасте до 30–35 лет стали гораздо чаще менять место работы «в силу семейных обстоятельств» и в большинстве случае не по собственному желанию, а, например, в связи с закрытием предприятия.
Срок «заморозки» выплат по ипотеке мог бы составить около шести месяцев. По статистике, за это время люди уже находят новую работу, сообщает РИА Новости.
Сергей Швецов также не исключил, что в будущем граждане смогут приостанавливать выплаты по ипотеке из-за несчастных случаев и заболеваний, которые приводят к временной нетрудоспобности.