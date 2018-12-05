ФАС подтвердила признаки картельного сговора в тендерах ГБУ «Жилищник»
Управление ФАС по Москве подтвердило признаки картельного сговора при проведении тендеров на благоустройство и вывоз мусора. Проверка проводилась по заявлению Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко»
Управление ФАС по Москве подтвердило признаки картельного сговора при проведении тендеров ГБУ «Жилищник» на благоустройство и вывоз мусора. Проверка проводилась по заявлению Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко». Ущерб от сговора оценили в 206 млн рублей.
Ранее юристы ЦАП обратились в московскую прокуратуру с требованием провести проверку в отношении должностных лиц ГБУ «Жилищник» в нескольких районах столицы по признакам коррупции. УФАС в свою очередь готовит материалы для возбуждения административного дела о нарушении антимонопольного законодательства.
По данным ЦАП, компании «Стройтехснаб», «Холидэй», «Яровик», «Алторг» по очереди участвовали в закупках на благоустройство, вывоз и утилизацию мусора. В результате сговора московский бюджет сэкономил всего 0,95% от начальной цены госконтракта.
Заказчиками работ выступали ГБУ «Жилищник» районов Филевский парк, Очаково-Матвеевское, Раменки, Внуково.
Борцы с коррупцией отметили, что если бы участники тендера снизили стоимость лота хотя бы на 5%, то бюджет сэкономил бы 8 млн рублей.