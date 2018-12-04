В Роскосмосе связали свои проблемы с информационной атакой на корпорацию
Корпорация «Роскосмос» подверглась информационной атаке, целью которой является лишение организации бюджетных средств. Об этом сообщил пресс-секретарь космической корпорации Владимир Устименко
Государственная корпорация «Роскосмос» подверглась информационной атаке, целью которой является лишение организации бюджетных средств. Об этом сообщил пресс-секретарь космической корпорации Владимир Устименко.
По мнению Владимира Устименко, информационная кампания против Роскосмоса связана с тем, что в российской космической отрасли «начали создаваться новые индустриальные холдинги».
«Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе», - заявил представитель корпорации, слова которого приводит РИА Новости.
Владимир Устименко считает, что кто-то целенаправленно пытается сформировать образ «Роскосмоса» как самого большого должника и отрасли, «пожирающей федеральные деньги».
Напомним, ранее бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин поддержал позицию одного из интернет-пользователей, который назвал «Роскосмос» «шелупонью, которая проедает бюджет». В мае этого года г-н Рогозин возглавил космическую корпорацию.
В ноябре руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «Роскосмос» рекордсменом по объему финансовых нарушений. За 2017 год аудиторы выявили нарушения на 760 млрд рублей.