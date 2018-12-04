Правительство пересмотрит цены на жизненно важные лекарства
Российское правительство утвердило новую методику формирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Переход на новую методику может снизить стоимость таких лекарств
Российское правительство утвердило новую методику формирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Переход на новую методику может снизить стоимость таких лекарств.
Формирование цен на ЖНВЛП состоится в 2019–2020 годах. Эти займутся Министерство здравоохранения и ФАС России. Ведомства будут перепроверять информацию, предоставленную производителями лекарственных препаратов.
Согласно новой методике, стоимость импортных лекарств будет формироваться исходя из их цены в Венгрии, Греции, Бельгии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии и в стране производителя. При этом российская цена должна быть не выше самой низкой в референтных государствах, сообщает РБК.
Указанные страны были выбраны правительством, как имеющие сопоставимый с Россией уровень экономического развития.
Напомним, что в список жизненно важных лекарств входят 616 препаратов, а цены на них устанавливаются государством.