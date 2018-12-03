Производители коньяка предложили правительству повысить минимальную стоимость напитка на 30%
Союз производителей коньяка обратился к главе правительства с предложением повысить минимальную розничную цену на коньяк. Сейчас она составляет 371 рублей за бутылку 0,5 литра.
Союз производителей коньяка обратился к главе правительства с предложением повысить на 30% минимальную розничную цену на коньяк. Сейчас она составляет 371 рублей за бутылку 0,5 литра. Производители считают, что бутылка коньяка должна стоить минимум 493 рубля.
В Союзе производителей коньяка объяснили свою инициативу предстоящим пересмотром минимальных цен для алкогольных напитков крепостью выше 28 градусов, которое ранее инициировало Министерство финансов РФ.
В Минфине считают, что крепкое спиртное должно стоить не менее 388 рублей за бутылку. Производители коньяка с такой оценкой не согласны и считают, что их продукт должен стоить дороже, поскольку он является «премиальным».
В Министерстве финансов, напротив, считают, что резкое увеличение минимальных цен на крепкий алкоголь приведет к потреблению суррогатного алкоголя, сообщает РБК.