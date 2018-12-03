Из Москвы с «любовью» - российский Север сделают свалкой
Столица готова выделить 10,5 млрд руб. за ежегодный вывоз полумиллиона тыс. тонн мусора в Архангельскую область. Северянам идея не понравилась, они готовы к массовым протестам и требуют отставки архангельского губернатора
Инвестиции в мертвую природу
Архангельскую область в буквальном смысле трясет. Жители выходят на пикеты, протестуют. И на этот раз не против пенсионной реформы, низких зарплат и высоких цен – против строительства свалок, куда будут привозит столичный мусор.
Кажется, где Москва, а где Архангельск? Это же сотни и сотни километров – неужели ближе некуда? Выходит, некуда. После того, как задыхающееся от свалок Подмосковье чуть ли не целиком вышло протестовать против столичного мусора, и оказалась закрыта большая часть полигонов, а переговоры по поводу приема московского мусора с соседними областями идут с переменным успехом, столица неожиданно открыла для себя северные широты.
И вот уже становится известным – на территории Ленского района Архангельской области появится мусорное хранилище в виде «экотехнопарка», куда в ближайшие 20 лет ежегодно будут привозить из Москвы около 500 тысяч тонн отходов. Для данного проекта планируется привлечь 10,5 миллиардов рублей инвестиций.
Чиновники поспешили заверить – это не просто современный полигон – но и порядка пятисот рабочих мест, с зарплатой свыше сорока тысяч рублей в месяц. Плюс налоги, которые помогут району решить многие социальные и инфраструктурные проблем.
А еще местная власть обещает своим жителям, что все будет «по-европейски» и никакой угрозы для экологии нет. Да и людям вонь нюхать не придется – ближайшие населенные пункты от полигона якобы в 25-30 километрах, да и живет в каждом из них всего по несколько тысяч человек.
Но людей чиновники не убедили. В регионе начались протесты. В городах, поселках, в областном центре. Протестующие самых разных возрастов держали в руках самодельные плакаты, которые говорили лучше любых слов:
«Мы им золото, алмазы и лес, они нам – свой мусор!»,
«Архангельск не московская помойка»,
«Ваши инвестиции в наше будущее: мертвый лес, мертвая рыба, мертвая вода».
Мы власть – зачем нам разрешение?
26 ноября в Москве состоялось совещание СПЧ, на котором выяснилась поистине удивительная вещь. Лес под будущий мусорный комплекс уже вырубили – при том, что на руках у строителей нет ни дорожной карты, ни разрешения на строительные работы!
Хотя чего удивляться? Инициатор проекта – Москва, денег у которой, как известно куры не клюют. Тем более, в столице уже вовсю строятся три погрузочно-разгрузочных кластера – словно в Москве власти заранее знали, что в Архангельской области им не откажут.
Хотя, как говорят, сценарий проекта не устраивает даже многих москвичей – ведь для удобства вывоза отходов мусорные станции решили построить прямо в столице, вблизи жилых домов. При этом, ни про экологическую экспертизу, ни про публичные слушания здесь никто ничего не слышал.
Например, председатель постоянной комиссии по экологическим правам Сергей Цыпленков рассказал, что на данный момент вблизи железнодорожной станции Шиес вырублен лес, принадлежащий Лесфонду и пробурены скважины – без официальных разрешений. При этом у застройщика отсутствует дорожная карта, а значит, все его действия незаконны. Предполагаемый ущерб – порядка 5 млн. рублей. Уже возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки близ станции Шиес. Но смеем предположить – виновного не накажут.
При этом, как пояснил Цыпленков, «между Москвой и Архангельской областью нет соглашения по перемещению отходов, нет объекта в спецсхеме по обращению отходов в регионе, нет этого всего в системе Москвы».
Выходит, и станции перегрузки мусора в Москве, в том числе на Люберецких очистных сооружениях (ЛОС), принадлежащих Мосводоканалу строятся незаконно?! Может, поэтому строительство идет «по-тихому», а строящийся объект, мэрия господина Собянина, ласково называет погрузочно-разгрузочным кластером, хотя здесь так и просится слово «мусорный».
По словам муниципального депутата района Некрасовка, где находятся очистные сооружения, Дмитрия Шувалова изначально считалось, что в этом месте будут строить мусоросортировочный завод – и только когда Мосводоканал передал муниципальным департаментам документы, стало ясно – это будут станции для перегрузки отходов на железнодорожный транспорт.
Дмитрий Шувалов рассказал, что, несмотря на то, что депутатам удалось обнаружить многочисленные нарушения при строительстве и привлечь внимание надзорных органов, их в ответ банально засыпали отписками. Хотя, как пояснил депутат, нарушения обнаружились сразу в трех сферах: землепользовании, финансах и экологии.
Во-первых, кластер состоит из объектов капитального строительства и возводился без разрешения. При этом Мосгосстройнадзор прочно стоит на защите объекта, на все депутатские запросы отвечая фиктивными бумажками – так считает Шувалов.
Во-вторых, в соответствии с правилами землепользования и застройки, на этом участке стоит зона «Ф» – фактическое использование. Это значит, что никакие другие объекты там строиться не могут. В этом тоже уверен депутат Шувалов.
И, в-третьих, как считает народный избранник, объект не прошел надлежащую экологическую экспертизу. «Санитарно-эпидемиологическое заключение они получили в Роспотребнадзоре, но, по моему мнению, оно получено незаконно. Скорее всего, застройщик передал фиктивные материалы в надзорный орган. Это можно предположить, увидев, что в заключении ведомства указано слово «груз», но ни разу – «мусор», – резюмировал Шувалов.
Помимо всего прочего контракт на застройку не был отображен на госзакупках. А это, по мнении. депутата, говорит лишь об одном – власти хотели скрыть строительство, а потом поставить жителей перед фактом, когда протестовать и отыгрывать назад уже поздно.
«Авангард» мусорного бизнеса
Помимо нарушений, уже имеющих место в проекте, довольно любопытными кажутся и многие его участники. Например, сейчас уже известно, что строительством погрузочно-разгрузочного кластера на Люберецких очистных сооружениях занимается некое ООО «Профземресурс», появившееся на свет менее года назад, и владельцами которого, согласно данным СПАРК, являются два юрлица: департамент городского имущества (ДГИ) Москвы и АО «Мосводоканал».
У «некой» компании «Профземресурс» и директор тоже «некий» – Олег Панкратов, представляющийся еще и руководителем ООО «Технопарк» – это архангельская строительная фирма.
Кстати, как удалось выяснить независимым журналистам, по телефонному номеру «Профземресурса» находится АО «Развитие активов», которым управляет Павел Рассказов, а собственником компании является все тот же столичный ДГИ.
Первоначальный учредитель «Профземресурса», опять же по данным СПАРК, – ООО «Софийская набережная», «дочка» АО «КИП», директор которой все тот же господин Рассказов, выходец из московской мэрии, в которой он в свое время числился начальником управления по работе с ГУПами и казенными предприятиями ДГИ.
Строительные работы на Шиесе, которые, как мы выяснили выше, незаконны, занимается так же вышеуказанное ООО «Технопарк» все с тем же собственником в лице ДГИ. Удивительно то, что эта фирма была создана лишь этим летом – буквально за пару месяцев до озвучивания планов по строительству в Архангельской области экотехпарка. Возглавляет ООО 30-летний выходец из Сбербанка Олег Подрезков – и знающие люди говорят, что фирма специально создавалась под проект с удобным и все понимающим руководителем.
В общем-то, в этой истории «Технопарк» не единственная никому не известная фирма, которой вдруг «упал кусочек сыра». Например, как говорят общественники, на вагонах, которые, скорее всего, повезут столичный мусор на север, и которые уже якобы стоят в ангаре Люберецких очистных сооружений, указан их владелец – фирма «Экорейлпро».
Так вот, и эта компания была так же зарегистрирована в начале этого лета. Правда, руководит фирмой молодая, но довольно опытная особа – Анна Чеботаева, на балансе которой уже есть несколько юрлиц, в том числе, и с многомиллионными доходами. Одной из ее компаний руководит родной брат Анны – выходец все из того же Сбербанка.
Есть в этой схеме еще одно переплетение. Дело в том, что Анна Чеботарева – не только крутая «бизнес-вумен», но и известный благотворитель. Google-запрос выдает, что совсем молодая на вид девчушка с огромными оборотами фирм работает координатором в фонде «Алые паруса», учредители которого – владельцы крупных железнодорожных операторов: Александр Елисеев, Сергей Гущин и Сергей Смыслов.
Сергей Смыслов и Сергей Гущин, по данным на 2012 год, через группу компаний Rail Garant владели 2% всего подвижного состава РЖД. И здесь, наверное, никого не удивит, что офисы Rail Garant по чистой случайности находятся в бизнес-центре «Яуза Тауэр», где расположен и фонд «Алые паруса».
Общие бизнес-интересы у Сергея Смыслова и Анны Чеботаевой нашлись и в сфере торговли недвижимостью. В 2007 году генеральным директором московской компании «Туполев Эстейт», занимающейся подготовкой недвижимости к продаже, был Смыслов, а в 2013 году фирму возглавила уже Чеботаева.
Еще один учредитель «Алых парусов» – Александр Елисеев является председателем совета директоров железнодорожного оператора Globaltrans, зарегистрированного на кипрский офшор Globaltrans Investment PLC. Также Елисеев входит в совет директоров АО «НПК» («Новая перевозочная компания»; выручка, по данным СПАРК, – 54 млрд. рублей), занимающегося грузоперевозками по железной дороге. Компания, кстати, зарегистрирована на тот же офшор, что и Globaltrans. А еще до 2016 года коммерсант был совладельцем НПК, после чего сел в совет директоров.
Да, в общем-то, все владельцы офшора Globaltrans investment PLC входят в советы директоров или Globaltrans, или ОАО «НПК», а иногда и туда и туда. Сергей Мальцев, один из владельцев офшора, покинул пост топ-менеджера РЖД в прошлом году. В апреле этого года он стал председателем совета директоров Globaltrans, а до этого был директором компании по стратегии. Андрей Гомон, один из управляющих Globaltrans Investment PLC, входит в совет директоров АО «НПК», а до декабря 2015 года занимал такую же должность в Globaltrans.
Среди владельцев ошфора даже числится бывший мэр кипрской столицы Михалис Зампелас, состоявший в свое время и в совете директоров Globaltrans, и даже побывавший его председателем, пока в 2013 году его не сменил Сергей Мальцев.
«Жена» беглого чиновника делает бизнес на мусоре
В мае этого года определялся региональный оператор, который будет заниматься сбором отходов в Архангельской области. По большому счету, сюрприза не случилось. Главным «сборщиком» стало ООО «Экоцентр» – дочка УК ГУ «Чистый город», который через свои дочерние предприятия уже является регоператором в Астраханской, Ростовской, Брянской областях, Республике Калмыкия, Адыгее и в Краснодарском крае.
В большинстве регионов «Чистый город» работает по одной схеме – заводит в конкурс свою «дочку», выигрывает и потом строит экотехцентр. Однако, в архангельской истории даже строить ничего не понадобится – Москва настолько задыхается от собственных отбросов, что возведение в Архангельской области экотехнопарка взял на себя столичный департамент городского имущества.
Так что, «Чистому городу» останется только собирать. Кстати, руководитель у организации – весьма примечательная особа. До 2016 года Полина Вергун возглавляла комитет природных ресурсов Волгоградской области. Теперь она – председатель совета директоров УК ГК «Чистый город».
Что интересно, на карьеру госпожи Вегун ничуть не повлияла криминальная история с ее гражданским супругом – бывшим начальником Нижне-Волжского управления Ростехнадзора Игорем Исаевым, который после возбуждение против него уголовного дела по подозрению в получении взяток, весной этого года пустился в бега, укрывшись за границей.
Кстати, руководитель общественной организации «Многодетные родители» Елена Самошина в свое время заявляла, что находящийся ныне в розыске Исаев в свою чиновничью бытность весьма помогал своей супруге Полине Вергун, создавая условия наибольшего благоприятствования бизнес-структурам, которые та курировала, видимо, успешно совмещая госслужбу и коммерцию.
Люди против – власти «за»
В широком кругу «интересантов» мусорного проекта в Архангельской области нашлось место и местным чиновникам. Не зря же мусорную свалку в 30-ти километрах от Урдомы в Ленском районе признали приоритетным инвестиционным проектом и назвали экотехнопарком «Шиес».
При том, что ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов публично отвергал возможность строительства любого вида полигонов для захоронения бытовых отходов из других регионов России.
«Существующий закон, с которым я отношусь с большим уважением, не предполагает… что на территории Архангельской области имеет право захоранивать отходы какой-либо другой субъект Российской Федерации, – уверенно говорил губернатор в августе 2018 года на публичной встрече в городе Северодвинске, напомнив всем о том, что областная программа обращения с бытовыми отходами составлена и ориентирована только на переработку твердых бытовых отходов и соответствующее захоронение остатков исключительно Архангельской области».
Но прошло каких-то два месяца, и уже в октябре глава региона переиграл свою августовскую речь, сказав дословно следующее: «… Когда мы говорим об этом проекте, это не просто мусор – это инвестиции в систему переработки… Это будут современные комплексы утилизации и переработки коммунальных отходов…».
Правда, такая рокировка своих же собственных фраз не смогла скрыть абсолютно наглядный пример непоследовательности власти. Сначала пытались скрывать планы по созданию региональной сети полигонов бытовых отходов, потом признали факт наличия планов – но уже под другим углом. Неужели предложенные Москвой миллиарды настолько затмили голову?
А ведь весь нынешний шум вокруг строительства экотехноцентра – это еще «цветочки». Ведь всего, согласно региональной программе обращения с отходами, в Архангельской области планируется строительство более полусотни полигонов и мусороперерабатывающих заводов. Другими словами, в недалеком будущем этот северный регион может превратиться в одну большую свалку, вокруг которой будет истреблено все живое.
А местная власть, похоже, твердо стала на защиту «инвестиций». Не зря же, когда недавно губернатора спросили – что он думает по поводу массовых народных протестов против столичного мусора, тот «удивился»: «Где идут массовые протесты? Что вы называете массовыми протестами? Несколько заявок на проведение митингов?».
Так же глава региона высказался о том, что все, кто против проекта строительства полигона – это «не до конца понимающие этот вопрос люди, с одной стороны, и политические спекулянты — с другой». Всем остальным, как добавил губернатор, «умным людям, патриотам Архангельской области, мы объясним, и они поддержат создание такого важного для региона проекта».
Однако, к примеру, депутат Архангельского областного собрания депутатов от «Справедливой России» Ирина Чиркова считает более важным сохранить хотя бы те остатки экологии, которые еще остались на севере. При этом госпожа Чиркова усомнилась в экологичности нового проекта, напомнив властям о том, что жители Архангельской области и так недовольны работой нынешней городской свалки.
«Условия, в которых она содержится, ужасны. Нам предлагают сделать еще и московскую свалку – и это когда со своей не можем разобраться», – подчеркнула народный избранник, которая считает, что все разговоры о современной переработке в регионе московского мусора – это обман, и высказывает сомнение насчет того, что в ближайшие несколько десятилетий завезенные отходы кто-то будет реально перерабатывать.
О том, что никаких инвестиционных перспектив региону свалка не принесет, а просто превратит Ленский район во всероссийскую помойку, заявлял и депутат Госдумы от Архангельской области Евгений Палкин.
Помимо этого группа ученых под руководством доцента кафедры экологии Сыктывкарского государственного университета Сергея Плюснина заявила, что близ станции Шиес расположены несколько особо охраняемых природных территорий, в частности три заказника, один из которых совсем недалеко от будущего полигона.
На территории имеются краснокнижная флора и фауна. Кроме того, как пишут ученые, «в случае попадания загрязнений от полигона ТБО в водотоки малых рек под угрозой окажутся водные и прибрежные экосистемы низовьев Вычегды и участка Северной Двины ниже города Котлас.
Под угрозой атмосферного загрязнения окажутся не только юго-восточные районы Архангельской области, но и Усть-Вымский, Княжпогостский, Сыктывдинский и Сысольский районы Республики Коми».
Местность вокруг станции заболочена на 200 км, многочисленные реки и ручьи, в теории исключают там строительство объектов, связанных с отходами.
Однако, похоже, с центральной региональной властью нынче заодно и правоохранительная система. Когда депутаты Ленского района предложили вынести вопрос создания свалки на референдум, районная прокуратура заявила, что подобное решение, даже появись оно на свет, незаконно. А все потому, что вопрос ввоза «иногороднего» мусора относится к полномочиям субъекта, а не района.
Тем не менее, люди выходят на митинги, протестуя теперь уже не только против московского мусора. К примеру, участники недавнего митинга в Яренске составили и направили в Кремль, правительство РФ, а также исполнительной и законодательной власти региона резолюцию, в которой потребовали не только остановить строительство полигона в Шиесе и законодательно запретить ввоз в область мусора извне, но и отправить в отставку губернатора до селе относительно спокойной и благодушной Архангельской области.
Так что, как бы позиция главы региона господина Орлова, который буквально распростер объятия будущим «мусорным» поездам из Москвы, не стала для него роковой. Пока в области протест на самом деле находится в зародыше и на митинги ходят скорее сотни людей, чем тысячи.
Правда, когда вся область станет на дыбы, клясться в любви к народу будет поздно. Хотя, по большому счету, зачем господину Орлову эта любовь? Ведь любой губернатор сегодня – это тоже всего лишь «проект». Причем, временный. Сегодня один, завтра другого пришлют. Только вот полигон для московского мусора, когда его построят, уже никуда не денется.
Пока не все в Архангельской области это понимают. Но когда осознают, этот сегодня слегка подрагивающий «вулкан» может стать для властей настоящим «Везувием». А с учетом того, что Москва весьма энергично ищет площадки для своего мусора и в других областях, «вздрогнуть» может вся страна. Не сметет ли «лавой» тех, кто сидит нынче в Кремле?