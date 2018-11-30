Меню
Экономика
Москва – невкусная «конфета» в красивой «обертке»
Экономика
30 ноября 16:12

Власти проведут в восьми регионах эксперимент по борьбе с бедностью

Достигнута договоренность с руководством восьми регионов о проведении эксперимента по персонифицированному выявлению малообеспеченных семей, чтобы предложить для них программу выхода из бедности

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил о проведении в восьми регионах страны эксперимента по борьбе с бедностью. Эксперимент стартует в 2019 году.

Глава ведомства рассказал, что специалисты подготовили первый драфт мероприятий по реализации национальной цели по снижению в два раза уровня бедности в стране. На сегодняшний день достигнута договоренность с руководством восьми регионов о проведении эксперимента по персонифицированному выявлению малообеспеченных семей, чтобы предложить для них программу выхода из бедности.

По данным РБК, эксперимент по искоренению бедности пройдет в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. В рамках эксперимента чиновникам предстоит проанализировать причины бедности и разработать механизмы для увеличения доходов граждан.

Согласно данным Росстата, за чертой бедности сейчас живут 19,3 млн россиян, что составляет 13,2% от всего населения страны. О снижении количества бедных россиян говорил президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию.

Материалы по теме
В Москве прожиточный минимум сократился на 203 рубля
Госдума потратит 7 млн рублей на изучение зарубежного опыта борьбы с бедностью
Президент Владимир Путин призвал минимум в два раза снизить уровень бедности в стране
Сейчас на главной
Горячие новости
Мои мысли - мои скакуны
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров за последние четыре года заработал на своих лошадях около 100 млн рублей. Этот доход не был указан в его декларациях, сообщает организация Transparency International
Горячие новости
Об этом просто страшно говорить
Москва не планирует вводить «зеркальные» меры на решение властей Украины запретить въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что об этом «просто страшно говорить»
Горячие новости
Аналитики выявили «ценовые аномалии» при госзакупке продуктов питания
Аналитики торговой платформы «Агро24» в ходе проведенного исследования выяснили, что стоимость продуктов, которые закупаются в рамках госконтрактов для детских садов, школы, больниц и других муниципальных различается в десятки раз в зависимости от региона
Горячие новости
Сбербанк подвергся шести кибератакам «беспрецедентной мощности»
Заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов сообщил, что DDoS-атаки производились с помощью спуфинга (маскировки одной программы под другую) не менее чем со 100 серверов из шести разных стран
Горячие новости
Власти Украины запретили российским мужчинам въезжать в страну
Власти Украины запретили въезд в страну российским гражданам мужского пола. Исключения сотрудники пограничной службы могут сделать только в случае, если поездка на Украину носит «гуманитарный характер»
Горячие новости
Глава Минкультуры пожелал фигурантам дела «Седьмой студии» предельно мягкого приговора
Владимир Мединский выразил надежду, что суд вынесет фигурантам дела «Седьмой студии» «предельно мягкий приговор». Все обвиняемые, по мнению чиновника, «симпатичные люди»
Горячие новости
Подряды на установку светофоров в Омске выигрывает существующая только на бумаге компания
Омский штаб Алексея Навального опубликовал расследование о фирме ООО «Элигос», которая регулярно выигрывает подряды местных властей на установку светофоров, дорожных знаков и нанесение разметки
Авторская колонка
Должностные лица в мэрии хотят управлять всеми финансовыми потоками
Теперь они пришли за детским спортом. Пока за баскетболом. Вроде и мелочь, что там на фоне дела «Нового величия» или войны с Украиной, – но мне как пусть и в прошлом, но профессиональному баскетболисту, не хочется молча проходить мимо
Гудков Дмитрий
Горячие новости
Крупный бизнес потратит 180 млрд рублей на строительство мусороперерабатывающих заводов
Российские компании собираются построить мусороперерабатывающие заводы по всей стране в рамках плана, разработанного помощником президента Андреем Белоусовым
Горячие новости
«Нахрапистый ПИК мстит побежденным»
Кунцевский райсуд Москвы оштрафовал бывшего председателя московского «Яблока» Сергея Митрохина за участие в акции протеста против строительства многоэтажного дома в Кунцево. Аналогичные штрафы суд назначил муниципальным депутатам
Авторская колонка
Командировка в рай
Вызвали наверх, чтобы сообщить преприятную новость. – Ты всё жаловался, что, дескать, не поручают тебе ничего, не востребован, не нужен, – сказал наш директор. – Ну вот пляши: руководство наконец-то пошло нам навстречу, выделили средства на новый сайт. – Какой? – обрадовался я. – Будет называться «Рай». – Здорово! – воскликнул я. – Это же сейчас модно и на слуху. В самую сердцевину попали.
Ларин Александр
Горячие новости
В правительстве предложили создать мобильное приложение с паспортными данными граждан
Максим Акимов предложил создать мобильное приложение со списком паспортных данных российских граждан которое избавит россиян от необходимости носить с собой паспорт
Горячие новости
«Майами не наш регион»
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в разгар региональной недели у депутатов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фотографии с видами Майами. Под ними народный избранник указал, что находится «в чудесном настроении»
Горячие новости
Правительство избавило водителей от обязанности клеить знак «Шипы» на автомобиль
Правительство внесло поправки в Правила дорожного движения, которые исключают обязанность водителей устанавливать на заднем стекле автомобиля знак «Шипы»
Горячие новости
Не надо демонизировать влияние интернета
Информация, которую дети получают в интернете, никогда не становилась решающие причиной для суицида. «Это только средство коммуникации. Не надо демонизировать его влияние», - заявил генерал Игорь Комиссаров
Горячие новости
Независимым АЗС разрешили повысить цены, но не более чем на 4%
Владельцам независимых АЗС разрешили повышать цены на бензин и дизельное топливо, но не более чем на 4% от розничных цен на сетевых заправках крупных нефтекомпаний
Горячие новости
В Новый год с новым губернатором
Сергей Морозов является одним из немногих оставшихся у власти губернаторов-старожилов. Он возглавляет Ульяновскую область с 2004 года. В 2016 году он переизбрался на новый срок с результатом 54% голосов, а его полномочия истекают в 2021 году
Горячие новости
Российские артисты выступили против ток-шоу Андрея Малахова
Актриса Мария Шукшина подписала петицию с требованием закрыть ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», которое выходит на телеканале «Россия 1». Об этом артистка сообщила на своей странице в соцсети Instagram