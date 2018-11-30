Власти проведут в восьми регионах эксперимент по борьбе с бедностью
Достигнута договоренность с руководством восьми регионов о проведении эксперимента по персонифицированному выявлению малообеспеченных семей, чтобы предложить для них программу выхода из бедности
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил о проведении в восьми регионах страны эксперимента по борьбе с бедностью. Эксперимент стартует в 2019 году.
Глава ведомства рассказал, что специалисты подготовили первый драфт мероприятий по реализации национальной цели по снижению в два раза уровня бедности в стране. На сегодняшний день достигнута договоренность с руководством восьми регионов о проведении эксперимента по персонифицированному выявлению малообеспеченных семей, чтобы предложить для них программу выхода из бедности.
По данным РБК, эксперимент по искоренению бедности пройдет в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. В рамках эксперимента чиновникам предстоит проанализировать причины бедности и разработать механизмы для увеличения доходов граждан.
Согласно данным Росстата, за чертой бедности сейчас живут 19,3 млн россиян, что составляет 13,2% от всего населения страны. О снижении количества бедных россиян говорил президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию.