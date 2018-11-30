Аналитики выявили «ценовые аномалии» при госзакупке продуктов питания
Аналитики торговой платформы «Агро24» в ходе проведенного исследования выяснили, что стоимость продуктов, которые закупаются в рамках госконтрактов для детских садов, школы, больниц и других муниципальных различается в десятки раз в зависимости от региона
Аналитики торговой платформы «Агро24» в ходе проведенного исследования выяснили, что стоимость продуктов, которые закупаются в рамках госконтрактов для детских садов, школы, больниц и других муниципальных различается в десятки раз в зависимости от региона.
Всего аналитики проверили 165 тысяч госконтрактов по всей стране, которые были заключены с января по сентябрь 2018 года. В ходе исследования были выявлены «явные ценовые аномалии».
Так, огурцы в рамках госконтрактов закупались в Мордовии по 13 рублей за килограмм, а в Ямало-Ненецком АО - по 340 рублей. Или другой пример: в Ставрополье помидоры закупали по цене 18 рублей за килограмм, а в Москве – по 322 рубля, сообщает РБК.
Эксперты объясняют разброс цен на одни и те же продукты «сложной логистикой транспортировки» в некоторых регионах, однако по факту стоимость товаров сильно разнится и в субъектах федерации с довольно развитой инфраструктурой.