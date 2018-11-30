Подряды на установку светофоров в Омске выигрывает существующая только на бумаге компания
Омский штаб Алексея Навального опубликовал расследование о фирме ООО «Элигос», которая регулярно выигрывает подряды местных властей на установку светофоров, дорожных знаков и нанесение разметки
Омский штаб Алексея Навального опубликовал расследование о фирме ООО «Элигос», которая регулярно выигрывает подряды местных властей на установку светофоров, дорожных знаков и нанесение разметки. Только в 2018 году фирма получила 28 госконтрактов на общую сумму в 40 млн рублей.
Борцы с коррупцией выяснили, что компания-получатель госконтрактов существует только на бумаге, а все работы за «Элигос» выполняют сотрудники бюджетного учреждения «Транссигнал».
В расследовании омского фонда Навального говорится, что сначала госконтракты на светофоры и дорожные знаки получал индивидуальный предприниматель Александр Вершинин. В 2016 году предприниматель создал ООО «Элигос». За семь лет бизнесмен получил от городских властей контракты на 100 млн рублей.
«Но в реальности у «Элигос» нет ни техники, ни рабочих, ни офиса. Компания с многомиллионными контрактами арендует стол и стул в райцентре Саргатка в полутора часах езды от города», - рассказала координатор штаба Ольга Картавцева.
Все необходимое для выполнения работ по контракту фирма «одалживает» у бюджетного учреждения «Транссигнал». Эти данные борцам с коррупцией подтвердили сотрудники бюджетного предприятия. При этом сам «Транссигнал» из-за убыточности был реорганизован из муниципального предприятия в бюджетное учреждение, сообщает «МБХ Медиа».
Александр Вершинин и его предприятия являлись единственными участниками торгов. В некоторых конкурсах конкуренцию составляли все тот же «Транссигнал» и ООО «Центр дорожной экспертизы», принадлежащее гражданскому мужу директора «Транссигнала» Нателлы Троценко.
Руководителями «Элигоса» являются сотрудники «Транссигнала». Должность главы «Элигоса» ранее занимал инженер проектно-технического отдела «Транссигнала» Андрей Беспалов, а сейчас директором стал Павел Иванов - начальник участка периферийных устройств «Транссигнала».
Сотрудники омского штаба Алексея Навального подали жалобу в прокуратуру и готовят обращение в следственные органы.