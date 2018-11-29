Независимым АЗС разрешили повысить цены, но не более чем на 4%
Владельцам независимых АЗС разрешили повышать цены на бензин и дизельное топливо, но не более чем на 4% от розничных цен на сетевых заправках крупных нефтекомпаний
Владельцам независимых АЗС разрешили повышать цены на бензин и дизельное топливо, но не более чем на 4% от розничных цен на сетевых заправках крупных нефтекомпаний.
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша сообщил РБК, что в подписанном нефтяниками правительственном соглашении о заморозке цен была допущена ошибка. В частности, в документе говорилось, что независимые АЗС могут продавать топливо не более чем на 4% выше индикативной цены, под которой понимались мелкооптовые, а не розничные цены. В связи с этим РТС попросил ФАС и Минэнерго устранить эту ошибку.
Глава Независимого топливного союза Павел Баженов уточнил, что теперь независимые АЗС могут повысить цены на 3,49 рубля за литр 92-го бензина и на 3,59 рубля - за литр 95-го бензина.
По словам г-на Баженова, независимые заправки сноса попадают в безвыходное положение. Он пояснил, что и работать при марже 4% невозможно, и нельзя устанавливать цены выше, чем у заправок нефтяных компаний.