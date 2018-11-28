Власти Крыма исключили Евпаторию и Саки из эксперимента по взиманию курортного сбора
Председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в эксперименте с курортным сбором будут участвовать Алушта, Судак, Феодосия и Ялта
Фото: tourweek.ru
Власти Крыма исключили городские округа Евпатория и Саки, а также Черноморский район из эксперимента по взиманию с туристов курортного сбора. Соответствующее решение накануне приняли депутаты Госсовета республики.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в эксперименте с курортным сбором будут участвовать Алушта, Судак, Феодосия и Ялта. «Налог на туриста» будет взиматься с 1 мая 2019 года и составит 10 рублей за одни сутки с человека, сообщает «КоммерсантЪ».
Напомним, что курортный сбор с отдыхающих в этом году начали взимать в Краснодарском крае, Ставропольском крае и Алтайском крае. Если эксперимент признают успешным, то его такой налог будет введен и в других российских регионах.