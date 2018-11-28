Авиакомпания «Аэрофлот» повысила топливный сбор и цены на билеты
Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 ноября увеличила размер топливного сбора на внутренних рейсах, что привело к росту цен на билеты. Так, билеты на внутренние рейсы тарифных групп «Эконом» и «Комфорт» подорожали на 200 рублей
Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 ноября увеличила размер топливного сбора на внутренних рейсах, что привело к росту цен на билеты.
Билеты на внутренние рейсы тарифных групп «Эконом» и «Комфорт» подорожали на 200 рублей, а топливный сбор увеличился с прежних 2 065 рублей до 2 265 рублей.
Размер топливного сбора в тарифных группах «Бизнес» составляет 200% от сбора за полет в «Экономе» и «Комфорте», поэтому стоимость VIP-билетов увеличится на 400 рублей, сообщает РБК.
Напомним, ранее «Аэрофлот» опубликовал прогноз о потерях из-за роста цен на топливо и ослабления курса рубля, согласно которому авиакомпания может потерять 55 млрд рублей.