Российские авиакомпании вывели из эксплуатации практически все самолеты «Ту»
Российские авиакомпании практически полностью вывели из своих парков отечественные пассажирские самолеты «Ту». Единственным авиаперевозчиком, который еще использует такие лайнеры на регулярных рейсах, является «Алроса»
Российские авиакомпании практически полностью вывели из своих парков отечественные пассажирские самолеты «Ту». Единственным авиаперевозчиком, который еще использует такие лайнеры на регулярных рейсах, является «Алроса».
Одной из последних прекратила эксплуатацию Ту-204 авиакомпания Red Wings. «Тушки» с ноября больше не выполняют рейсы. По данным «Ведомостей», четыре лайнера этого типа направлены на ремонт, после чего они либо вернутся в Red Wings, либо будут проданы или переданы в лизинг.
В авиапарке «Алросы» остались Ту-134 и Ту-154. Самолеты первого типа планируется вывести из эксплуатации в мае 2019 года, а Ту-154 перестанут летать к концу 2019 года.
«Тушки» сейчас в большей степени используются для доставки грузов. Также их эксплуатируют бизнес-авиация и федеральные ведомства, в частности, Минобороны РФ.