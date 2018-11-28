Новогодний салат «Оливье» за минувший год подорожал на 4%
Российские экономисты за месяц до Нового года рассчитали «индекс Оливье», чтобы выяснить, насколько подорожали продукты для его приготовления. Как выяснилось, за минувший год в цене выросли все ингредиенты для традиционного праздничного салата, кроме картофеля
Российские экономисты за месяц до Нового года рассчитали «индекс Оливье», чтобы выяснить, насколько подорожали продукты для его приготовления. Как выяснилось, за минувший год в цене выросли все ингредиенты для традиционного праздничного салата, кроме картофеля.
За год «индекс Оливье» увеличился на 4%, а средняя стоимость салата на семью из четырех человек составила 325,3 рубля против 311,83 рубля в прошлом году. Стоит отметить, что рост стоимости салата шел с опережением инфляции.
Для расчета «индекса Оливье» использовались цены на консервированные огурцы (500 грамм), зеленый горошек (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), четыре яйца, вареную колбасу (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г), сообщают «Известия».
Так, цены на морковь за год выросли на 14%, на яйца - на 12,5%, на вареную колбасу – на 4%. Лук подорожал на 5% по сравнению с 2017 годом, зеленый горошек и консервированные огурцы - на 3%, а майонез - на 2%.
Инфляция в годовом выражении выросла до 3,5%, а индекс потребительских цен прибавил 2,9%.