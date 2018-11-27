Банки стали требовать от своих клиентов объяснений по поводу перевода мелких сумм
Российские банки, в частности Сбербанк, стали требовать от своих клиентов обосновать перевод денег на другие карты. Объяснять «экономический смысл» своих действий приходится даже в случае перевода маленьких сумм
Российские банки, в частности Сбербанк, стали требовать от своих клиентов обосновать перевод денег на другие карты. Объяснять «экономический смысл» своих действий приходится даже в случае перевода маленьких сумм.
Клиент Сбербанка по имени Николай рассказал «Известиям», что при попытке перевести тысячу рублей со своей карты Сбербанка на карту другого банка, ему позвонили из службы финансового мониторинга и обязали предоставить документы, доказывающие, что у трансакции есть «экономический смысл».
Клиентка «Бинбанка» по имени Анастасия также рассказала о звонке из банка при попытке перевести тысячу рублей. Представитель кредитной организации попросил ее объяснить цель расходования денег и документально подтвердить их происхождение. При этом клиентке пригрозили блокировкой карты.
В Центробанке подтвердили, что «в рамках противодействия мошенничеству» банки действительно могут приостановить транзакции и потребовать от клиентов объяснений. Представитель регулятора пояснил, что такие меры возможны, если у банка есть опасения, что транзакцию совершает не владелец карты. Однако в этом случае банк не должен требовать доказательств законности происхождения этих средств и выяснять назначение платежа. Клиенты в этом случае имеют право подать жалобу на действия сотрудников банка в ЦБ.