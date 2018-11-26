Власти Москвы не исключили строительства небоскребов по программе реновации
Московские власти в рамках программы реновации жилого фонда могут построить небоскребы на месте снесенных пятиэтажек. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что в законе о реновации нет уточнений относительно этажности возводимых домов
Московские власти в рамках программы реновации жилого фонда могут построить небоскребы на месте снесенных пятиэтажек. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что в законе о реновации нет уточнений относительно этажности возводимых домов.
«В среднем новые дома будут иметь около 14 этажей, но от этого можно отступать», – заявил московский архитектор, слова которого приводит «Интерфакс».
Ранее жители и активисты района Северное Измайлово сообщили, что как минимум один дом, который власти планируют построить по программе реновации, будет насчитывать 31 этаж, а его высота составит 100 метров. При этом мэр столицы Сергей Собянин неоднократно говорил, что новые дома будут не выше 14 этажей.
Сергей Кузнецов объяснил сложившуюся ситуацию «волновым переселением». Архитектор в беседе с «Коммерсантом» отметил, что для запуска программы реновации в Северном Измайлово стартовый дом должен быть больше других, иначе расселяемые жильцы не получат квартир.
Активисты и противники реновации в свою очередь заявили, что их опасения по поводу данной программы подтвердились. По их мнению, программа реновации изначально была рассчитана не на улучшение жилищных условий москвичей, а ради заработка строительных компаний. За счет сноса пятиэтажек власти просто обеспечат стройкомплексу новые земли под возведение многоэтажных домов.