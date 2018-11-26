Глава Счетной палаты назвал «Роскосмос» лидером по числу финансовых нарушений
В интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия-1» Алексей Кудрин заявил, что с «Роскосмосом» у нас «большие проблемы». Аудиторы Счетной палаты выявили в ведомстве и не рациональные траты бюджетных средств и нарушения финансовой дисциплины
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал работу «Роскосмоса» и назвал госкорпорацию лидером по числу финансовых нарушений.
В интервью программе «Действующие лица» на телеканале «Россия-1» Алексей Кудрин заявил, что с «Роскосмосом» у нас «большие проблемы». Аудиторы Счетной палаты выявили в ведомстве и не рациональные траты бюджетных средств и нарушения финансовой дисциплины.
«Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами. Ну а, кроме того, несколько миллиардов утрачено - то есть, по сути, своровано», - заявил Алексей Кудрин, слова которого приводит ТАСС.
В «Роскосмосе», который с мая этого года возглавляет Дмитрий Рогозин, пообещали по итогам аудиторской проверки «сделать выводы» и принять меры.