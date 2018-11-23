Независимый топливный союз запустил кампанию по отмене акциза на топливо
Независимый топливный союз запустит на комплексах АЗС информационную кампанию «Акцизу нет». Одновременно с этим союз подготовил петицию с требованием отменить акциз на бензин и провести реформу топливного рынка
Независимый топливный союз запустит на автозаправочных комплексах (АЗС) информационную кампанию «Акцизу нет». Одновременно с этим союз подготовил петицию с требованием отменить акциз на бензин и провести реформу топливного рынка.
Глава НТС Павел Баженов сообщил изданию «МБХ медиа», что организация выступает за отмену акциза, за комплексную реформу топливного рынка, которая предполагает реализацию 100% объемов топлива, произведенного в стране на бирже.
Со следующей недели союз начнет организационно-просветительскую работу на заправках в разных регионах. Водителям будут вручать буклеты с разъяснением об информационной кампании и специальные наклейки на автомобили.
Баженов также отметил, что топливо на заправках продолжает дорожать даже после подписания нефтяными компаниями правительственного соглашения о заморозке цен на уровне июня 2018 года. В НТС считают, что в России сейчас есть все условия для снижения оптовых цен на топливо, однако их зафиксировали на пике роста.