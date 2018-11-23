Цена на нефть марки Brent опустилась до самого низкого показателя 2018 года
Мировые цены на нефть упали до рекордно низкого показателя 2018 года. Сейчас баррель нефти марки Brent с поставкой в январе 2019 года торгуется на отметке 61,64 доллара. По данным британской биржи ICE, после открытия торгов стоимость барреля немного подросла – до 61,83 доллара
Мировые цены на нефть упали до рекордно низкого показателя 2018 года. Сейчас баррель нефти марки Brent с поставкой в январе 2019 года торгуется на отметке 61,64 доллара.
По данным британской биржи ICE, после открытия торгов стоимость барреля немного подросла – до 61,83 доллара.
Стоимость барреля марки WTI составляет 53,21 доллара. Цена на американский сорт нефти традиционно ниже марки Brent, так как в стоимость не включена транспортировка.
Отметим, что с начала ноября стоимость «черного золота» снизилась более чем на 10 долларов. Аналитики связывают падение цен с увеличением запасов топлива в США на 4,85 млн баррелей вместо ожидавшихся 3,45 млн.