Госдума поддержала запрет на размещение табло с курсами валют на улицах
Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку поддержал предложение о запрете на размещение информации о курсах валют. Речь идет об информационных табло, которые устанавливаются на улицах около отделений банков и обменных пунктах
Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку поддержал предложение о запрете на размещение информации о курсах валют. Речь идет об информационных табло, которые устанавливаются на улицах около отделений банков и обменных пунктах.
В случае принятия соответствующего законопроекта банки и обменники смогут размещать табло с курсами валют только внутри помещений.
Первое чтение законопроекта о запрете табло с курсами валют назначено на 4 декабря, сообщает ТАСС.
В Центробанке объяснили данную инициативу борьбой с нелегальными точками обмена валют, которые зарегистрированы на неустановленных физических лиц. В таких точках валюту, как правило, меняют по совершенно иным курсам, чем в банках или легальных обменниках. Кроме того, недобросовестные предприниматели часто заманивают граждан привлекательным курсом, а в итоге обманывают их.