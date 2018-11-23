В Москве прожиточный минимум сократился на 203 рубля
В Москве размер прожиточного минимум в третьем квартале снизился на 203 рубля и составил 16 тысяч 260 рублей. Такие цифры указаны в постановлении правительства столицы
В Москве размер прожиточного минимум в третьем квартале снизился на 203 рубля и составил 16 тысяч 260 рублей. Такие цифры указаны в постановлении правительства столицы.
В третьем квартале прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 18 тысяч 580 рублей, что на 201 рубль меньше, чем было летом текущего года.
Прожиточный минимум пенсионера в Москве сейчас составляет 11 тысяч 505 рублей (минус 104 рубля), а для детей - 13 тысяч 938 рублей (минус 391 рубль).
Отметим, что в целом по стране прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 10 тысяч 394 рубля, прожиточный минимум пенсионера – 8 тысяч 846 рублей, а ребенка – 10 тысяч 30 рублей.