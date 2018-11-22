Госдума приняла законопроект о заморозке пенсионных накоплений до 2021 года
Пенсионные накопления граждан впервые были заморожены в 2014 году. Решение принималось в качестве временной меры, чтобы помочь пенсионной системе справиться с притоком новых пенсионеров
Депутаты Госдумы в третьем (окончательном) чтении утвердили законопроект, который предполагает заморозку накопительной части пенсии российских граждан до 2021 года.
Денежные средства, которые граждане отчисляли в накопительную часть (6% от размера зарплаты), до 2021 года будут тратиться на текущие выплаты нынешним пенсионерам.
Помимо этого законопроект обязывает Пенсионный фонд России (ПФР) учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии, сообщает РИА Новости.
Пенсионные накопления граждан впервые были заморожены в 2014 году. Данное решение принималось в качестве временной меры, чтобы помочь пенсионной системе справиться с притоком новых пенсионеров. Первоначально власти обещали вернуть гражданам замороженные накопления с процентами, но затем передумали.