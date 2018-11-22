Цены на социально значимые товары обгонят инфляцию из-за роста НДС
Цены на социально значимые продукты питания из-за повышения НДС с 18 до 20 процентов вырастут в следующем году на 4-11%. Об этом говорится в прогнозе Аналитического центра при правительстве России
Цены на социально значимые продукты питания из-за повышения НДС с 18 до 20 процентов вырастут в следующем году на 4-11%. Об этом говорится в прогнозе Аналитического центра при правительстве России.
Сейчас на социально значимые товары, например, хлеб, молоко, сахар, яйца и свинину, установлен льготный НДС в размере 10%. С 1 января 2019 года ставка НДС на сами социальные товары останется неизменной, однако увеличатся затраты на их производство.
Согласно прогнозу экономистов, запланированный уровень инфляции в следующем году составит 4,3%. Таким образом, рост цен на социальные товары обгонит ожидаемую инфляцию.
Эксперт аналитического центра Анастасия Сысоева в беседе с «Известиями» отметила, что больше всего могут подорожать продукты, для получения которых задействована длинная производственная цепочка. Так, для производства хлеба используется много ингредиентов, которые будут закупаться уже по ставке НДС в 20%. Помимо этого, вырастут расходы производителей на коммунальные и транспортные услуги.