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Экономика
Король мусорных контрактов
Экономика
20 ноября 11:51

Правительство внесло в список контрабандных товаров наручные часы

За контрабанду часов и ювелирных изделий общей стоимостью более одного миллиона рублей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф в размере до миллиона рублей

Правительство внесло в перечень стратегически важных товаров (СВТ), незаконный ввоз которых считается контрабандой, часы и драгоценности.

В этот список входят наручные и карманные часы, выполненные из драгоценных металлов, а также изделия из драгоценных камней и природного жемчуга, сообщают «Ведомости».

За контрабанду часов и ювелирных изделий общей стоимостью более одного миллиона рублей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф в размере до миллиона рублей.

В Федеральной таможенной службе сообщили, что решение кабинета министров позволит снизить количество незаконно ввезенных товаров, которые «в крупных размерах перемещаются в Россию организованными преступными группами».

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