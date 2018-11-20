Правительство внесло в список контрабандных товаров наручные часы
За контрабанду часов и ювелирных изделий общей стоимостью более одного миллиона рублей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф в размере до миллиона рублей
Правительство внесло в перечень стратегически важных товаров (СВТ), незаконный ввоз которых считается контрабандой, часы и драгоценности.
В этот список входят наручные и карманные часы, выполненные из драгоценных металлов, а также изделия из драгоценных камней и природного жемчуга, сообщают «Ведомости».
За контрабанду часов и ювелирных изделий общей стоимостью более одного миллиона рублей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф в размере до миллиона рублей.
В Федеральной таможенной службе сообщили, что решение кабинета министров позволит снизить количество незаконно ввезенных товаров, которые «в крупных размерах перемещаются в Россию организованными преступными группами».