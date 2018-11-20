Безработных граждан обяжут платить взносы в Пенсионный фонд и ФОМС
Безработных граждан обяжут платить страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Соответствующий закон разработал депутат от «Единой России»
Безработных граждан обяжут платить страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Соответствующий закон разработал депутат от «Единой России» Сергей Вострецов.
Согласно российскому законодательству, за работающих граждан взносы в ПФР, ФОМС и ФСС платит работодатель. Эти взносы составляют 30% в месяц и дают право на бесплатное здравоохранение, пенсию, выплаты по болезни, беременности и уходу за ребенком.
За безработных указанные взносы платят власти регионов. Общая сумма выплат только в Фонды ОМС составляет 600−650 млрд рублей ежегодно, сообщает «Российская газета».
Сергей Вострецов считает несправедливой систему, по которой 18 млн трудоспособных россиян официально не работают, но социальные гарантии получают в полном объеме. В этой связи единоросс предлагает обязать безработных граждан самим платить социальные взносы, а за отказ платить – наказывать их по статье «Уклонение от уплаты налогов».