На московских заправках зимнее дизельное топливо за неделю подорожало на 2 рубля
Московская топливная ассоциация (МТА) сообщает, что в период с 12 по 19 ноября АЗС под брендом «Роснефть» (BP, ТНК и «Петрол комплекс) повысили цены на зимнее дизтопливо на 2 рубля. «ЛУКОЙЛ» поднял цены на зимний дизель на 2 рубля (до 46,72 рублей), а «Газпром» - на 1,98 рубля
На московских автозаправочных комплексах зафиксировано повышение цен на зимнее дизельное топливо. Цены в среднем выросли на 1,5 рубля до 46,07 рублей за литр.
Московская топливная ассоциация (МТА) сообщает, что в период с 12 по 19 ноября АЗС под брендом «Роснефть» (BP, ТНК и «Петрол комплекс) повысили цены на зимнее дизтопливо на 2 рубля. «ЛУКОЙЛ» поднял цены на зимний дизель на 2 рубля (до 46,72 рублей), а «Газпром» - на 1,98 рубля (45,54 рублей).
При этом средняя стоимость 92-го бензина осталась неизменной - 42,13 рубля за литр, а 95-й бензин подорожал на одну копейку (средняя цена – 45,8 рублей).
Представитель госкомпании «Роснефть» сообщил в беседе с «Интерфаксом», что повышение цены на зимнее дизельное топливо обусловлено добавлением в него «высокотехнологичных компонентов».
В начале ноября нефтяные компании присоединились к правительственному соглашению о заморозке цен на бензин и дизельное топливо на уровне июня 2018 года.