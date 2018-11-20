Правительство в два раза увеличило размер пособия по безработице
Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении в два раза минимального размера пособия по безработице в 2019 году. Постановление правительства также вводит пособие по безработице для граждан «предпенсионного возраста»
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении в два раза минимального размера пособия по безработице в 2019 году. Так, минимальный размер пособия для безработных граждан составит 1,5 тысячи рублей, а максимальный – 8 тысяч рублей.
Постановление правительства также вводит пособие по безработице для граждан «предпенсионного возраста». Напомним, такая категория граждан была введена в связи с повышением пенсионного возраста. Максимальный размер пособия для «предпенсионеров» будет составлять от 1,5 до 11,3 тысячи рублей.
Ранее минимальный размер пособия по безработице составлял 850 рублей, а максимальный – около 5 тысяч рублей.
Решение правительства повлечет за собой увеличение субвенций регионам с 39 млрд рублей до 53 млрд рублей для выплаты пособий.