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Экономика
19 ноября 12:35

Минимальный размер пособия по беременности и родам с нового года вырастет до 52 тысяч рублей

Российские власти с 1 января 2019 года увеличат минимальный размер пособия по беременности и родам, Максимальный размер пособия составит 301 тысячу рублей против нынешних 282 тысяч рублей

Российские власти с 1 января 2019 года увеличат минимальный размер пособия по беременности и родам до 52 тысяч рублей. Максимальный размер пособия составит 301 тысячу рублей против нынешних 282 тысяч рублей.

В  Федеральном фонде социального страхования (ФСС) сообщили, что при наступлении страховых случаев с 1 января 2019 года минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 51 919 рублей, а максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года составит 301 095,2 рублей, сообщает РБК.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, который выплачивается каждый месяц, с 1 января 2019 года вырастет до 26 тысяч рублей (сейчас размер пособия составляет 24 тысячи рублей).

С 1 января также увеличится на 117 рублей минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В мае после повышения размер МРОТ был установлен в размере 11 тысяч 163 рублей, а с нового года он будет составлять 11 тысяч 280 рублей.

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