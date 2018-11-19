Минимальный размер пособия по беременности и родам с нового года вырастет до 52 тысяч рублей
Российские власти с 1 января 2019 года увеличат минимальный размер пособия по беременности и родам, Максимальный размер пособия составит 301 тысячу рублей против нынешних 282 тысяч рублей
Российские власти с 1 января 2019 года увеличат минимальный размер пособия по беременности и родам до 52 тысяч рублей. Максимальный размер пособия составит 301 тысячу рублей против нынешних 282 тысяч рублей.
В Федеральном фонде социального страхования (ФСС) сообщили, что при наступлении страховых случаев с 1 января 2019 года минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 51 919 рублей, а максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года составит 301 095,2 рублей, сообщает РБК.
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, который выплачивается каждый месяц, с 1 января 2019 года вырастет до 26 тысяч рублей (сейчас размер пособия составляет 24 тысячи рублей).
С 1 января также увеличится на 117 рублей минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В мае после повышения размер МРОТ был установлен в размере 11 тысяч 163 рублей, а с нового года он будет составлять 11 тысяч 280 рублей.