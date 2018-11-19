Власти вернут «Роснефть» на биржу из-за угрозы топливного кризиса в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с предупреждением о возможном дефиците топлива в республике, если правительство не решит вопрос с возвращением на топливную биржу «Роснефти»
Глава Крыма Сергей Аксенов направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с предупреждением о возможном дефиците топлива в республике, если правительство не решит вопрос с возвращением на топливную биржу «Роснефти».
Сергей Аксенов напомнил федеральному центру, что находящийся под западными санкциями Крым получает бензин и дизельное топливо через биржу. С учетом географического расположения нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти», именно с них поставляется большая часть топлива на полуостров. Однако на прошлой неделе «Роснефть» впервые не выставила товар на Санкт-Петербургскую топливно-сырьевую биржу, что поставило под угрозу поставки бензина в Крым.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в беседе с «Коммерсантом» заявил, что госкомпания «не работает в Крыму» и не имеет «обязательств по ежедневной продаже топлива на бирже». Ранее г-н Леонтьев заявил, что «Роснефть» не обязана поставлять бензин на торги и вправе поступать так, «как считает нужным».
Одновременно с этим источники «Коммерсанта» сообщили, что Дмитрий Козак и глава «Роснефти» Игорь Сечин уже договорились о возвращении госкомпании на биржу. В свою очередь глава Минэнерго Александр Новак заявил, что власти не допустят дефицита топлива в Крыму.