Более 90% россиян признались в экономии на продуктах питания
Две трети россиян согласны в первую очередь экономить деньги на покупке морепродуктов. Около 50% респондентов готовы не покупать сахар, кондитерские изделия и фрукты. 47% граждан готовы экономить на мясе
Более 90% российских граждан признались в том, что в нынешних экономических условиях им приходится экономить на еде.
По данным опроса, проведенного на сайте Rabota.ru, две трети россиян согласны в первую очередь экономить деньги на покупке морепродуктов. Около 50% респондентов готовы не покупать сахар, кондитерские изделия и фрукты. 47% граждан готовы экономить на мясе.
Четверть граждан тратит на покупку еды больше половины своей зарплаты. Пятая часть россиян расходует от 40% до 50% от своего дохода и столько же граждан тратить 30-40% на покупку еды. 14% сообщили, что на покупку продуктов питания у них уходит 25 % от зарплаты.
Стоит отметить, что граждане наиболее развитых стран тратят на еду до 15% от своих доходов, а в менее благополучных странах расходы на питание составляют в среднем 50%.