Европейские фермеры поставляют в Россию груши в обход санкций на 56 млн евро в год
Бельгийские и голландские фермеры продолжают поставлять в Россию груши в обход продовольственного эмбарго, действующего с 2014 года. Запрещенные европейские фрукты ввозятся в Россию через Литву и Белоруссию
Бельгийские и голландские фермеры продолжают поставлять в Россию груши в обход продовольственного эмбарго, действующего с 2014 года. Запрещенные европейские фрукты ввозятся в Россию через Литву и Белоруссию под видом африканских.
Издание De Volkskrant сообщает, что в Африке фермеры покупают сертификаты о географическом происхождении груш и в дальнейшем используют их для легального ввоза в Россию.
Использование данной схемы обхода российских контрсанкций ежегодно приносит голландским и бельгийским фермерам около 56 млн евро.
Напомним, российское правительство ввело продовольственное эмбарго в ответ на санкции США и Евросоюза из-за присоединения Крыма к РФ. Эмбарго распространяется на овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию из Америки и стран ЕС. Россельхознадзор ежегодно уничтожает тонны санкционных продуктов, которые контрабандным способом пытаются ввезти в Россию.