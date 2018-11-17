Аналитики предупредили об обвале курса рубля после Нового года
Эксперты предупредили об очередном обвале российского рубля после Нового года. Замглавы аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева сообщила, что уже в ближайшие две недели курс национальной валюты «будет балансировать на грани падения»
Эксперты предупредили об очередном обвале российского рубля после Нового года. Замглавы аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева сообщила, что уже в ближайшие две недели курс национальной валюты «будет балансировать на грани падения».
В интервью «Российской газете» эксперт сообщила, что власти США могут принять новый пакет антироссийских санкций до конца текущего года, поэтому негативных последствий от этого решения стоит ожидать в январе-феврале.
Что касается ближайших перспектив рубля, то приближающийся налоговый период окажет положительное влияние на курс национальной валюты. Это обусловлено тем, что компании для выплаты налогов продают валютную выручку на внутреннем рынке.
Одновременно с этим курс рубля от значительного укрепления будут сдерживать мировые цены на нефть, которые до конца года могут опуститься до 62 долларов за баррель. В этой связи эксперт советует гражданам покупать валюту уже сейчас.