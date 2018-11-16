Международный валютный фонд признал Крым частью России
МВФ признал Крым частю Российской Федерации. В ноябрьском обзоре европейской экономики «Regional Economic Outlook. Europe» данные по Крыму и Севастополю учтены как часть данных России
Международный валютный фонд (МВФ) признал Крым частю Российской Федерации. В ноябрьском обзоре европейской экономики «Regional Economic Outlook. Europe» данные по Крыму и Севастополю учтены как часть данных России.
В обзоре говорится о снижении темпов экономического роста в странах Европы из-за высоких цен на энергоносители, снижения внешнего спроса и эскалации торговых войн, сообщают «Известия».
Эксперты МВФ назвали Россию и Норвегию бенефициарами сложившейся экономической ситуации.
Напомним, что Запад не признает итоги референдума в Крыму от 2014 года о присоединении к России и считает полуостров оккупированной частью Украины.