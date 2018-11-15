В Хабаровском крае производители и продавцы хлеба договорились о заморозке цен
Производители хлеба и владельцы торговых сетей подписали меморандум о сдерживании цен. Участники соглашения договорились до 1 февраля 2019 года не повышать цены на социально значимые сорта хлеба
В Хабаровском крае производители хлеба и владельцы торговых сетей подписали меморандум о сдерживании цен. Участники соглашения договорились до 1 февраля 2019 года не повышать оптово-отпускные цены на социально значимые сорта хлеба.
К социально-значимым сортам относятся пшеничный хлеб 1 и 2 сортов, а также ржано-пшеничный хлеб. После 1 февраля производители должны обосновать повышение цен.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фурлаг отметил, что хлеб является социальным продуктом, поэтому было принято решение о сдерживании цен на него. Со своей стороны он обещал поддержать производителей хлебо-булочных изделий.
Заморозка цен на хлеб вызвана ростом затрат производителей, связанных с удорожанием электроэнергии, стоимости муки и увеличения транспортных расходов, сообщает Znak.com.