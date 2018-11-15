Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о налоге для самозанятых
С 1 января 2019 года налог будет взиматься в Москве, Московской области, Калужской области и республике Татарстан
Депутаты Госдумы большинством голосов приняли в окончательном чтении законопроект о введении налога для самозанятых граждан. С 1 января 2019 года налог будет взиматься в Москве, Московской области, Калужской области и республике Татарстан.
Утвержденный законопроект устанавливает ставку налога в размере 4% для тех, кто оказывает услуги и продает товары физическим лицам, и ставку в размере 6% для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Закон распространяется на граждан с годовым доходом не более 2,4 млн рублей.
Физические лица и индивидуальные предприниматели смогут использовать налоговый режим для самозанятых через мобильное приложение «Мой налог». Кроме того, переход на новый режим налогооблажения освобождает граждан от уплаты НДФЛ в отношении доходов от профессиональной деятельности.