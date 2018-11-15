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15 ноября 10:35

Заморозка цен на бензин привела к возникновению дефицита топлива на АЗС

Решение правительства заморозить цены на бензин на уровне июня текущего года привело к возникновению другой проблемы – дефициту топлива на автозаправочных комплексах. Наиболее остро ситуация складывается в сибирских регионах, где сохраняется высокая концентрация независимых АЗС

Фото: zuya.pxl.su

Решение правительства заморозить цены на бензин на уровне июня текущего года привело к возникновению другой проблемы – дефициту топлива на автозаправочных комплексах. Наиболее остро ситуация складывается в сибирских регионах, где сохраняется высокая концентрация независимых АЗС.

Нефтяные компании после подписания соглашения с правительством о заморозке цен на топливо изменили свою торговую политику с целью сокращения убытков. Участники рынка сократили объемы продаж топлива независимым сетям АЗС, отменили системы скидок, перешли на полную предоплату,  а также направляют топливо на свои заправки, сообщает «КоммерсантЪ».

В сибирских регионах действия крупных игроков рынка привели к нехватке дефицитного зимнего дизельного топлива. Например, на прошлой неделе в Иркутске, Чите, Красноярске и Алтайском крае заявки независимых заправок на поставку топлива были выполнены только на 5–10%.

Глава АО «Красноярскнефтепродукт» Андрей Чернов сообщил, что «Газпромнефть» публично заявляет о готовности продавать топливо, но в реальности продукт не поставляет.

Представитель «Газпромнефть - региональные продажи» опроверг информацию о сокращении объема поставок в Красноярский край. В компании заверили, что обеспечивают равный доступ к нефтепродуктам для всех участников рынка.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заверили, что следят за ситуацией на автозаправочных комплексах. В четверг, 15 ноября, должно состояться селекторное совещание с представителями регионов.

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