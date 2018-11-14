Аналитики предсказали подорожание доллара до 70 рублей к концу года
Аналитики Райффайзенбанка опубликовали валютный прогноз, согласно которому к концу текущего года курс доллара превысит отметку в 70 рублей.
Аналитики Райффайзенбанка опубликовали валютный прогноз, согласно которому к концу текущего года курс доллара превысит отметку в 70 рублей (сейчас 67 рублей за доллар – ред.). Ослабление российской валюты будет неизбежно даже при цене на нефть в 70 долларов за баррель.
При сохранении текущего уровня стоимости нефти и курса рубля сальдо (разница между поступлением и расходом) текущего счета в ноябре-декабре составит 12,5 млрд долларов. По мнению аналитиков банка, этой суммы хватит для выплат по внешнему долгу в размере 14,3 млрд долларов.
В прогнозе Райффайзенбанка также указывается, что сальдо счета текущих операций в октябре 2018 года составило 12,1 млрд долларов и оттоке капитала в размере более 10 млрд долларов.
Аналитики отмечают, что поскольку такое большое сальдо счета текущих операций не привело к росту курса рубля, то это означает, что отток капитала из России был обусловлен не увеличением валютных активов банками, а иными факторами, сообщает РБК.