Семейная фирма уральской чиновницы Ольги Глацких получила госконтракты на 1,9 млрд рублей
Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» опубликовало расследование, фигуранткой которого стала глава департамента молодежной политики Свердловской области
Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» опубликовало расследование, фигуранткой которого стала глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, прославившаяся своим заявление о том, что «государство ничего не должно детям». Борцы с коррупцией выяснили, что фирма родственников чиновницы получает крупные госконтракты.
Семья Ольги Глацких владеет ООО «Ремонтстройгаз». Эта фирма получила от свердловских властей госконтракт на 1,9 млрд рублей, причем в проведенном тендере имеются признаки сговора.
Юристы «Яблока» изучили деятельность ООО «Ремонтстройгаз», которое принадлежит уральскому бизнесмену и отцу Ольги Глацких Вячеславу Глацких. Директором фирмы является брат чиновницы Артем Глацких. С 2010 года компания получила 14 госконтрактов общей стоимостью 1,86 млрд рублей. При проведении шести тендеров «Ремонтстройгаз» был единственным участником.
В двух госконтрактах на ремонт и поддержание состояния автомобильных дорог (539,9 млн рублей) борцы с коррупцией обнаружили признаки картеля. Так, в 2017 году второй участник тендера («СтройИнвестГарант») предложил выполнить работы на сумму, которая отличалась от первоначальной стоимости контракта всего на одну копейку. В итоге конкурс выиграл «Ремонтстройгаз».
Летом 2018 года «Ремонтстройгаз» подал заявку почти одновременно с двумя другими компаниями. При этом все участники представили абсолютно одинаковые предложения по цене. В решении по аукциону «Ремонтстройгаз» назвали компанией, предложившей наиболее низкую цену контракта, и отдали контракт ей. Кроме того, у конкурентов фирмы Глацких «СтройИнвестГарант» и ООО «Девайс» имеется одинаковый телефонный номер, что может свидетельствовать об их связи между собой, сообщает РБК.
Юристы партии «Яблоко» обратились в ФАС с просьбой проверить госконтракты фирмы «Ремонтстройгаз» на предмет нарушений.