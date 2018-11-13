Госдума предложила передавать в бюджет средства с банковских вкладов «спящих» клиентов
Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что объем «зависших» вкладов оценивается в миллиарды рублей
Депутаты Госдумы предложили передавать в федеральный бюджет невостребованные банковские вклады. Речь идет о средствах, которые «зависли» на банковских счетах «спящих» клиентов.
Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что объем «зависших» вкладов оценивается в миллиарды рублей.
Передавать в бюджет могут также средства номинальных держателей ценных бумаг и участников акционерных обществ, «которые себя никак не проявляют» и не получают дивиденды, сообщает РИА Новости.
Средства «спящих» вкладчиков и держателей ценных бумаг предлагается перечислять в специальный государственный фонд, где будут собираться народные средства.