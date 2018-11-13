По уши в «алмазах»
В Якутии на месторождении АК ««Алроса»» прорвало дамбы и заполнило местные реки опасной технической водой. В этот раз с горем пополам последствия ЧП удалось устранить и избежать экологической катастрофы. А в следующий?
Потери бюджетных денег республики Якутия (Саха) от прорыва дамб дражных котлованов месторождения «Иреляхская россыпь» алмазодобывающей компании «Алроса» оценены в 27 млрд. руб.
Кто возместит региону эти потери и возместит ли вообще? А самое главное – почему так случилось и кто в этом виноват? Давайте попробуем разобраться…
Беда, которая должна была прийти
Информация о том, что 19 августа на месторождении «Иреляхская россыпь» Мирнинского ГОКа АК ««Алроса»» произошел прорыв четырех дамб, в новости с пометкой «срочно» не попала. В общем-то, этой информации и в природе не существовало. Зато существовали семь млн. куб. опасной технической воды, хлынувшей из речки Ирелях в Малую Ботуобую, а оттуда – в Вилюй.
О случившемся «Алроса» – ни гу-гу. Во все набаты забили местные жители, увидев, что вода в реках стала черной. Лишь поздно вечером на пульт диспетчера Мирнинского комитета охраны природы от МКУ «ЕДДС» поступило официальное сообщение о прорыве дамб.
В «Алроса» от своей причастности к случившемуся открестились сразу – всему виной, мол, сильнейшие дожди, дамбы на такое количество осадков не рассчитаны. Почему не рассчитаны, не понятно – ведь о проблемах с этими дамбами говорили еще в конце ноября 2015 года, когда оползень, сошедший с территории законсервированной горно-обогатительной фабрики №5 АК ««Алроса»», блокировал трассу «Мирный-Ленск». Тогда решили предостеречься от следующих подобных ЧП и укрепить дамбы на дорагах. Но… воз и ныне остался там.
Это еще более странно на фоне того, что и авария 2015-го была далеко не единственной. Например, на канализационных, очистных сооружениях города Мирный в 2012-м случилась техногенная авария. В ноябре 2015 года в двух километрах от Мирного в районе техногенного месторождения Мирнинского горно-обогатительного комбината АК ««АЛРОСА»» на территории бывшего хвостохранилища обогатительной фабрики №5 произошло сползание песчано-глинистых масс хвостов обогащения. Случившееся предполагало консервацию объекта, что и было сделано. Но сейчас, поговаривают, компания вновь добывает здесь алмазы.
Тогда причиной схода оползня стало отсутствие руслоотводной канавы, которая отводила бы стоки от залежи хвостов. В результате десятки тысяч тонн грязи перекрыли проезжую часть автодороги республиканского значения «Анабар» на участке Мирный – Ленск.
«Зонирующие» реки
Авария в этом году началась с безымянного озера на 13-м километре, возле поселка Березовка. Еще недавно излюбленное место отдыха превратилось в черное озеро.
Отсюда вода ушла вниз по склону, затопила федеральную трассу, дальше промчалась по руслу ручья Таборный и прорвала дамбу, вследствие чего воду вынесло на дражные полигоны на реке Ирелях.
Чистая река течет параллельно с дражной водой, отделяют их друг от друга небольшие дамбы. Сегодня их восстанавливают, строят временные сооружения.
Жители поселка Алмазный говорят, что будь дамбы повыше, они бы выдержали. После нынешней аварии их восстановили – но точно в тех же параметрах. То есть, еще одни такие ливни – и снова все смоет.
Есть и другая проблема – питьевая вода. Вернее, ее отсутствие. «Ирелях давно считается грязной. Мы покупаем либо фильтруем воду из реки Ботуобуя. Раньше пили воду из крана, теперь и она желтая. Почему не строят очистные? Скважин тут нет» – говорит один из местных жителей.
Что касается аварии, все шло по нарастающей. Вода с дренажных котлованов помчалась в реку Ирелях, Малая Ботуобуя, Вилюй. Туда же выбросило и ил, нахождение которого в воде привело к загрязнению рек не только взвешенными веществами, но и растворенными формами металлов.
Первые же лабораторные исследования показали наличие в реках повышенное наличие железа, меди, цинка, марганца, бериллия и алюминия. На момент сброса, 20 августа, в реке Ирелях в разных местах концентрация взвешенных веществ составляла 3,5-4 мг на литр. Это безумного много.
Сюльдюкар в осаде
Одним из первых и самый большой удар получило небольшое село Сюльдюкар в Мирнинском районе. Грязная вода добралась сюда 20 августа. «Река была темно-коричневая, женщины выходили на берег и плакали, мы тогда еще не знали, что это не самое страшное», – вспоминают жители.
В реке Вилюй возле села Сюльдюкар 21 августа было зафиксировано превышение содержания взвешенных веществ (более 310 мг/л), широкого спектра металлов, в том числе свинца.
Сюльдюкар – самый труднодоступный населенный пункт в районе, круглогодичного сообщения с райцентром нет. Летом туда можно попасть на моторке, преодолев 35 км. Здесь есть небольшая школа и детсад, всего здесь порядка 340 жителей. И вот все они на целый месяц остались без чистой воды.
Недалеко от Сюльдюкара протекают две небольшие речки – Сюльдюкар и Куукуйдаах. Первая уже давно для питья, зато спасала вторая. Но к середине прошедшего лета начала пересыхать и она. Но что еще хуже, обнаружилось, что и в ней полно опасных металлов и пить эту воду нельзя. Сколько времени люди уже пили воду, в которой нашли превышенные нормативыпо содержанию железа и стронция?
Воду оставалось ждать только с неба. Не от господа бога, конечно. А например, с вертолетов. «Вертушки» не прилетели. Совхоз «Новый» выделил селянам водовозку, которая доставляет воду до поселка Светлый. Но как было везти ее на лодках. Месяц люди искали тару, чтобы разлить по бутылкам и таким способом перевезти воду к себе в село. Привезли две тонны. По 20 литров по-настоящему живительной влаги на семью. Это мало – но их ждали месяц. Что пили селяне все это время? Говорят, живы только благодаря дождевой воде.
И, кстати, за все первые, самые горячие после аварии дни, у себя они никого из руководства «Алроса» так и не увидели. Кстати, сюльдюкарцы говорят, что компания не так давно обнаружила в здешних местах еще одно месторождение, и предполагают, что «Алроса» просто выживает их из села.
Местные жители говорят, что проблему питьевой воды решила водоочистная станция. Но, что удивительно, она к них уже числится. Проводит, правда, лишь механическую, а не химическую очистку. А этого мало, помня о наполненных металлами местных реках, чтобы воду можно было называть питьевой. Но… как вспоминает одна из жительниц села после обращения к их куратору из правительства – мол, ну, у вас же сейчас есть вода. Дождь ведь прошел…».
После Сюльдюкар следующими пострадали 14 населенных пунктов в Сунтарском улусе, расположенных вдоль реки Вилюй. В особо опасной ситуации оказались жители сел Вилючан, Крестях и Шея. Урон в Сунтарском улусе был бы еще сильнее, если бы не дальновидное первое решение Анатолия Григорьева в качестве главы улуса. В 2015 году он установил водоочистные сооружения в большинстве населенных пунктах вдоль реки Вилюй.
Правда, в селе Крестях, например, люди все равно боятся пить фильтрованную воду - она все равно мутная. Жители считают, что фильтры не очищают тяжелые металлы. Людям нужна скважина, из реки пить они не хотят. И они знают, о чем говорят. Особенно после последней аварии. Местные послали пробы воды из реки на независимую экспертизу в физико-химическую лабораторию «Академлаб» в Новосибирске. Анализ показал превышение хлоридов, сульфатов, а сухой остаток оказался превышен в 900 (!) раз.
Бесхозные дамбы и таблица Менделеева
Старожилы села Крестях рассказывают, что вода здесь загрязняется с пятидесятых лет прошлого века, когда началась добыча алмазов.
«За эти годы мы настолько наглотались ядов, у нас в организме очень много дефектов. Эту воду страшно использовать даже на полив огорода, она мертвая» - говорит одна из местных женщин.
Депутат районного совета Юрий Очосов удивляется тому, что прорванные дамбы не внесены в Госреестр и де-юре их как бы нет вообще. А это значит, ни один из контролирующих органов их не может проверить.
А еще здесь уверены в том, что 2% на экологию, которые выделяет «Алроса», не идут по назначению. Деньги поступали в фонд САПИ, который и должен был вести работу по выделению денег на экологию, оздоровление населения – но, к примеру, в Сунтарском улусе ничего не было сделано. Это твердое убеждение местных жителей.
Всем, кто здесь живет, понятно – нужна реальная программа строительства очистных сооружений, программа по очистке местных рек, в которых давно осела значительная часть таблицы Менделева. Все же понимают степень опасности попадания тяжелых металлов в организм человека: это и онкология, и заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и т.д.
Возвращаясь к аварии, уже на следующий день в Мирном было созвано экстренное совещание с участием министра природы РС(Я) Сахамина Афанасьева, руководства «Алроса» во главе с вице-президентом Игорем Соболевым и представителей надзорных органов и прокуратуры. В первую очередь говорили о способах устранения аварии и выявлении причины, а так же поисков виновных.
На этот счет лучше всех, пожалуй, сказал Федот Тумусов, депутат Государственной думы:
«Почему это произошло? Первой причиной указывают дожди. А что, там никогда до этого не было дождей? Вторая – эти дамбы бесхозные. Третья – все контролирующие, надзорные органы кивают друг на друга. Российские надзорные органы утверждают, что это не в их компетенции. Наши местные твердят, что у них нет полномочий. Вот и получается, что некому контролировать. Хотя давным-давно было известно, что эти дамбы находятся в очень плохом состоянии. Вопрос об этом поднимали экологи еще в 2005 году. Они говорили, что если не принять меры, однажды произойдет техногенная катастрофа. Причина случившегося – преступная халатность должностных лиц со стороны «Алроса» в первую очередь, со стороны республики, со стороны федеральных структур во вторую очередь. Уверен – необходимо выявить причины и найти виновных. Чтобы впредь неповадно было. Если мы этого не сделаем, все будут продолжать ничего не делать».
Депутат обратился за независимой экспертизой в испытательный центр химического и почвенного факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова. Специалисты провели забор воды и вот результат: уровень марганца был выше в 26 раз, железа – в 23 раза, алюминия – в 27 раз, аммония – почти в 5 раз, цинка – в 3 раза, меди – в 31 раз. Выше нормы также оказался показатель анионов фосфата – в 2 раза и фторидов – на 25%.
Версия «Алроса»: дожди пройдут и жизнь наладится
Все дни после аварии журналисты пытались лично поговорить с представителями «Алроса». Безрезультатно. Кто вдруг сутками пребывал на каком-то загадочном «объекте», кто оказался в отпуске – а по факту все было просто запрещено давать комментарии по ситуации. Реагировала, да и то далеко не сразу, только пресс-служба компании, рассылая на все вопросы стандартные ответы – проверяем, наблюдаем, устраняем.
Позже на «передовую» встреч с прессой был выдвинут Андрей Черепнов, главный инженер «Алроса». Говорил человек как по писанному:
«События в Сунтарском районе вызваны природным стихийным бедствием и не связаны напрямую с деятельностью «Алроса». Аномальные ливневые дожди, которые прошли в Мирнинском районе в середине августа, вызвали очень большой приток воды в реку Ирелях и, как следствие, размытие дамб. Сначала смыло дамбу дачного поселка, а затем объединившийся поток воды обрушился на дамбы наших котлованов. К сожалению, этой ситуации избежать было невозможно».
Ну, и дальше, как говорится, господин инженер стелил очень мягко, рассказывая о том, что взвешенные вещества, попавшие в реку, имеют природный характер и состоят из песчано-глинистого материала, известковых алевритов, светло-серых мергелей, тонких суглинков, илов.
Говорил и том, что повышенное содержание металлов в воде также имеет исключительно природный характер и не является продуктом производственной деятельности.
Черепнов ссылался на показатели Роспотребнадзора и других организаций, согласно которым по результатам исследований проб воды из реки Вилюй в Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском районах от 14, 16, 17 сентября 2018 года концентрация взвешенных веществ снизилась до фоновых значений, вода из реки Вилюй пригодна для использования в хозяйственно-питьевых целях.
В общем, если верить представителям «Алроса», в прорыве дамб виноват исключительно дождь, ядовитые металлы в реку намыла природа, а воду в реках можно вроде как даже и пить. Прямо благодатный край какой-то.
А по мнению местных жителей, все эти слова – сплошное вранье. Даже рассказы представителей «Алроса» о том, как они совместно с тогда еще врио главы Республики Саха Айсеном Николаевым и министр охраны природы Республики Саха Сахамином Афанасьевым проводили встречи с жителями улусов выглядят смешными.
Все было ровным счетом наоборот. Это республиканские власти пытались хоть что-то сделать, попутно вовлекая в работу Алросу. Не пошевели компанию республиканские чиновники, скорее всего, как говорят простые жители, там бы и пальцем о палец не ударили.
Беда прошла – ждем следующей
Результат последней аварии – реки загрязнены еще больше, и для жизнедеятельности человека не пригодны. Эту воду нельзя пить категорически. Да и рыба из нее тоже опасна.
Да, тот же Вилюй со временем частично самоочистится. Уже сейчас специалисты говорят, что Вилюй потихоньку стабилизируется. Взвешенные вещества оседают. Анализы проб воды, взятые в районе городов Нюрба и Вилюйск, сел Сунтар и Верхневилюйск, показали концентрацию взвешенных веществ от 6 до 8 мг/дм3, что приближено к фоновым значениям реки.
Вроде как беда прошла, все вздохнули с облегчением. Можно передохнуть до следующего раза. А он будет – местные уверены в этом.
Что в такой ситуации делать республиканским властям? Все понимают – реального давления ни губернатор, ни региональное правительство оказаться на «Алроса» не могут. Это предприятие федерального значения, республика в республике – этакий анклав со своими собственными законами. Хотя, скорее, понятиями. И главное из них – намыть как можно алмазов. Любой ценой.
Так что, вариантов у местных властей не так много. Оптимальный, конечно, заручиться поддержкой федеральных властей – только они могут ограничивать или как-то корректировать действия «Алроса». Что об этом думают в Кремле, держа на одной чаше весов небольшую часть большой страны (пусть и с населением), а на другой – компанию стратегического значения?
Наверное, один из самых действенных методов заставить чиновников принять единственно верное решение – журналистам писать о том, что происходит вокруг «Алроса». О том, в каких невероятно нечеловеческих условиях живут люди в и без того суровом краю.
Сами же власти Якутии теперь озабочены тем, как залатать огромную многомиллиардную пробоину, которую нанесла местному бюджету авария. Кто возместит такой колоссальный ущерб?
Глава республики Айсен Николаев выразил надежду, что этот вопрос удастся урегулировать с компанией «Алроса». Верит ли сам губернатор, что это получится? Возможно, да. Или, скорее всего, частично. Тем более, что у «Алроса» виновники аварии другие – дождь и природа. Как говорится, с них и спрос.
СК РФ, тем временем, возбудил и расследует уголовное дело по статье «Загрязнение вод». Пока по факту, без фигурантов. Вполне возможно, что на допрос к следователю, в конце концов, тоже вызовут… дождь и природу.