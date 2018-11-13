Правительство передумало тратить миллиард рублей на популяризацию налога для самозанятых
Российское правительство передумало выделять 1,045 млрд рублей на популяризацию законопроекта о налоге для самозанятых граждан. Соответствующая поправка была отозвана во время заседания комитета Госдумы по бюджету
Российское правительство передумало выделять 1,045 млрд рублей на популяризацию законопроекта о налоге для самозанятых граждан. Соответствующая поправка была отозвана во время заседания комитета Госдумы по бюджету.
Ранее Минэкономразвития предлагало зарезервировать в федеральном бюджете на 2019 год 215 млн рублей на проведение информационной кампании по продвижению «образа самозанятых в интернете», а также кампании по разъяснению особенностей налога для самозанятых граждан. В 2020 году на эти цели планировалось выделить 430 млн рублей, а в 2021 году – 400 млн рублей.
Теперь власти считают, что миллиард рублей на продвижение налога для самозанятых – лишние траты.
«Я бы предложил снять эти деньги и отправить их на решение проблем малого бизнеса, скажем, передав их Корпорации МСП», - заявил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров, слова которого приводит «Интерфакс».
Депутаты предложили информировать граждан о налоге на самозанятых с помощью государственных СМИ. Основная мысль, которую хотят донести власти до граждан – это важность соблюдения закона при упрощенном и льготном режиме, чем нахождение «в зоне риска».