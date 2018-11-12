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Экономика
12 ноября 17:12

Президент поручил правительству проверить «реальную» фискальную нагрузку на граждан

Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проверить рост фискальной нагрузки на население во всех регионах страны. По словам президента, необходимо выяснить, «что в реальной жизни там происходит»

Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву проверить рост фискальной нагрузки на население во всех регионах страны. По словам президента, необходимо выяснить, «что в реальной жизни там происходит».

В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин сообщил о тревогах профсоюзов по поводу роста фискальной и квазифискальной нагрузки на граждан. «Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам, понимать, что реально, в реальной жизни там происходит. Не на бумажках, а в реальной жизни», - заявил президент, слова которого приводит РБК.

В прошлом году глава Минфина Антон Силуанов обещал, что налоговая нагрузка в экономике в ближайшие годы расти не будет, однако она выросла в среднем до 10,8%. Например, налоговая нагрузка на предприятия пищевого сектора составила 28,2% против 19,7% в 2016 году.

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