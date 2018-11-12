Производители предупредили о дефиците медицинских изделий на отечественном рынке
Производители медицинских изделий могут не успеть перерегистрировать свою продукцию в установленный срок, что чревато дефицитом медицинской техники, имплантов и расходных материалов
Российские производители медицинских изделий могут не успеть перерегистрировать свою продукцию в установленный срок, что чревато дефицитом медицинской техники, имплантов и расходных материалов на рынке.
Союз производителей медицинских изделий «Медицинские ресурсы» и некоторые отраслевые объединения обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с письмом, в котором отметили, что при нынешних темпах работы Росздравнадзора на перерегистрацию медтоваров им понадобится около 20 лет.
Ранее власти приняли решение о создании единого рынка медицинских изделий в рамках стран-членов ЕАЭС. Для этого все медицинские изделия национальных рынков должны пройти перерегистрацию по новым правилам до 31 декабря 2021 года. Российским производителям было дано на перерегистрацию почти три года, сообщает «КоммерсантЪ».
Средний срок процедуры перерегистрации с учетом проведения всех необходимых испытаний может составить полтора-два года. Росздравнадзор в год регистрирует около 1,5 тысячи продуктов. Производители отмечают, что при таких темпах работы ведомства, на перерегистрацию уже существующих товаров потребуется около 20 лет.
Помимо этого затраты на перерегистрацию приведут к росту цен, что скажется на расходах медицинских учреждений.
Ассоциация предлагает отказаться от процедуры перерегистрации, заменив ее признанием национальных регистрационных удостоверений на уровне единого рынка ЕАЭС.