Соглашение о заморозке цен на топливо подписали только пять нефтяных компаний
Правительственное соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо подписали 5 из 10 российских нефтяных компаний - ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Нефтегазхолдинг», ГК «Новый Поток» и РуссНефть.
Правительственное соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо подписали 5 из 10 российских нефтяных компаний. По состоянию на 12 ноября соглашение подписали ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Нефтегазхолдинг», ГК «Новый Поток» и РуссНефть. Компании «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и группа ТАИФ пока свое участие в договоренности не подтвердили.
12 ноября стало известно о присоединении компании ЛУКОЙЛ к соглашению с кабинетом министров о заморозке цен. «Мы подписали. Наша компания поддерживает те договоренности, которые были достигнуты при подготовке протокола. Я подписал», - заявил глава нефтяной компании Вагит Алекперов, слова которого приводит РИА Новости.
В конце октября Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба, нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) договорились о мерах по стабилизации цен на топливном рынке. В рамках поддержания цен на бензин был согласован объем поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. До конца текущего года цены на топливо будут заморожены на уровне конца мая - начала июня, а с начала 2019 года цены будут плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%.