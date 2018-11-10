Швейцарский суд запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG платить «Газпрому»
Согласно решению суда Швейцарии, все выплаты Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в адрес «Газпрома» будут автоматически направляться судебным приставам
Швейцарский суд запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты российскому «Газпрому». Данное решение было принято в рамках обеспечительных мер по требованию украинского «Нафтогаза».
Согласно решению суда Швейцарии, все выплаты Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в адрес «Газпрома» будут автоматически направляться судебным приставам.
Напомним, в начале текущего года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о взыскании с «Газпрома» 2,56 млрд долларов за транзит газа, хотя изначально украинская компания требовала 17 млрд долларов. «Газпром» обжаловал решение суда и объявил о расторжении контрактов с «Нафтогазом».
Сейчас российская газовая монополия оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия «Нафтогаза» по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 года.