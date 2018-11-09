Власти Крыма назвали новые санкции США хорошей рекламой для полуострова
Американские власти расширили антироссийские санкции, введенные из-за присоединения Крыма к РФ и военных действий на востоке Украины. В санкционный список среди прочих вошли крымские курорты. Власти республики заявили, что это станет «хорошей рекламой» для полуострова
Американские власти расширили антироссийские санкции, введенные из-за присоединения Крыма к РФ и военных действий на востоке Украины. В санкционный список среди прочих вошли крымские курорты. Власти республики заявили, что это станет «хорошей рекламой» для полуострова.
Минфин США дополнительно включил в санкционный список трех физических лиц и девять организаций, среди которых несколько крымских курортов.
Так, под ограничения попали замглавы Министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Басов, бывший начальник ракетных войск и артиллерии РФ Владимир Зарицкий и Андрей Сушко. Также в санкционный список включены санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», курорт «Мрия», ООО «Южный Проект», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», «Гарант-СВ», «Управленческая компания инфраструктурных проектов» и Министерство госбезопасности ЛНР.
Власти США заявили, что санкции введены в отношении граждан и организаций, которые участвовали в бизнес-проектах на территории Крыма или нарушали права человека на полуострове и в ходе военного конфликта в Донбассе.
В МИД России заявили, что Москва «не будет тратить время» на анализ новых антироссийских санкций ввиду их «недейственности». Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил агентству ТАСС, российские власти продолжат заниматься развитием всех сфер Крыма.
В свою очередь руководитель комитета парламента Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк поблагодарил власти США за хорошую рекламу для крымских курортов.
«Эти санкции, с одной стороны, не нанесут Крыму никакого ущерба, а с другой - станут хорошей дополнительной международной рекламой трем лечебно-оздоровительным центрам. Теперь иностранные туристы захотят побывать в санаториях, против которых выступает США», - заявил депутат, слова которого приводит РИА Новости.