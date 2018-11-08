Нефтяные компании нашли способ скрыто повысить цены на бензин
Участников топливного рынка заподозрили в скрытом повышении розничной стоимости бензина на АЗС. Кроме того нефтяные компании ужесточают условия для своих корпоративных клиентов по топливным картам
Участников топливного рынка заподозрили в скрытом повышении розничной стоимости бензина на автозаправочных комплексах (АЗС), несмотря на договоренности с властями о заморозке цен. Нефтяные компании ужесточают условия для своих корпоративных клиентов по топливным картам, а теперь планируют ввести для них новые наценки.
Источник «Коммерсанта» рассказал, что, например, заправки «Газпромнефти» уже ввели наценки вместо скидок для корпоративных клиентов по топливным картам. В компании объяснили такое решение «нестабильной ситуацией на топливном рынке».
Гендиректор ООО «ЕКА-Процессинг», владеющий несколькими АЗС в Москве, Евгений Чертков сообщил, что корпоративные клиенты теперь будут платить за дизельное топливо на 5% больше «цены стелы» АЗС, за бензин - на 1%.
По данным издания, «Роснефть» также отменила скидки для корпоративных клиентов, а «Лукойл» скидки хоть и не отменил, но ухудшил условия по топливным картам.