Роскосмос переплатит за страхование запуска ракеты со спутником 23 млн рублей
Роскосмос переплатит за страховку предстоящего запуска спутника ГЛОНАСС. Страховка обошлась государственной корпорации намного дороже из-за аварийного запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома Байконур 11 октября
Роскосмос переплатит лишние 23 млн рублей за страховку предстоящего запуска спутника ГЛОНАСС. Страховка обошлась государственной корпорации намного дороже из-за аварийного запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома Байконур 11 октября.
Ранее сообщалось, что после аварии с рекетой-носителем, из-за которой сорвалась доставка космонавтов на МКС, Роскосмос не может найти страховщика для следующего запуска. Согласно последним данным, страховать запуск спутника ГЛОНАСС согласились профинансировать компании «Согаз» и «Ингосстрах».
Стоимость страхового контракта составила 201,1 млн рублей. Для сравнения, стоимость предыдущего тендера, на который не было подано ни одной заявки, составляла 178,1 млн рублей, сообщает ТАСС.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником ГЛОНАСС назначен на 3 ноября.